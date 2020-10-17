Футболіст "Динамо" забив розкішний гол iз льоту в матчі УПЛ. Відео

Півзахисник київського "Динамо" Карлос де Пена відзначився голом-шедевром в матчі 6-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

На 30-й хвилині поєдинку у Львові проти місцевого "Руху", Віктор Циганков виграв боротьбу за м'яч на фланзі і вирізав передачу Карлосу на хід. 28-річний уругваєць ударом iз льоту з 14 метрів прошив Бандуру.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше півзахисник харківського клубу "Металіст-1925" Ярослав Ямполь відзначився фантастичним ударом в матчі Першої ліги.

30-річний уродженець Луганської області забив на 38-й хвилині поєдинку проти кременчуцького "Кременя" (4:2).