Футболіст "Динамо" забив приголомшливий переможний гол у стилі Мессі. Відео

Футболіст молодіжної команди київського "Динамо" Юрій Тлумак відзначився фантастичним голом у матчі з однолітками з "Інгульця".

На 75-й хвилині 18-річний син знаменитого українського голкіпера Андрія Тлумака зміг створити справжній шедевр. У стилі легендарного Ліонеля Мессі вихованець львівських "Карпат" один за одним обіграв чотирьох захисників і найпотужнішим ударом під перекладину приніс перемогу своєму клубу (3:2).

OBOZREVATEL пропонує читачам полюбуватися цим шедевром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч у 10-му турі УПЛ дорослих команд "Динамо" й "Інгульця" на стадіоні в Кропивницькому завершилася з рахунком 2:0, водночас перший гол забив Денис Гармаш.

Після гри наставник "біло-синіх" Мірча Луческу шістьма словами описав завдання "Динамо" в чемпіонаті України.