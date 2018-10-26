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Футболіст "Динамо" забив космічний гол у Лізі Європи: відео шедевра

9.7тЧитати матеріал російською

Польський легіонер київського "Динамо" Томаш Кендзьора став автором справжнього шедевра у матчі третього туру групового турніру Ліги Європи з французьким "Ренном". Підопічні Олександра Хацкевича у меншості здобули драматичну перемогу, а захисник "біло-синіх" відзначився першим голом у грі.

На 21-й хвилині зустрічі українцям вдалася розмашиста атака лівим флангом. Бразилець Сідклей, протягнувши м'яч майже до лицьової, зробив розкішну передачу на Дениса Гармаша. Хавбек киян, перебуваючи за 20 метрів від воріт, по м'ячу не влучив. Зате Кендзьора без роздумів точно вистрілив майже в ближню дев'ятку.

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Цей м'яч, напевно, претендуватиме на звання кращого голу тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич назвав декілька помилок своєї команди у грі з "Ренном".

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Місце
ФранціяРенн
Об'єкти
ФК Динамо КиївФК Ренн
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