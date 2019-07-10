Футболіст "Динамо" забив гол-шедевр на зборах в Австрії

Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський відзначився фантастичним голом в товариському матчі на тренувальних зборах в Австрії.

26-річний футболіст на 23-й хвилині матчу проти місцевого "Цирля" отримав м'яч в центрі поля, протягнув його кілька метрів, і з дальньої дистанції ідеальним "пострілом" відправив круглого в кут.

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Нагадаємо, що "Динамо" в третьому матчі передсезонних зборів в Австрії розгромило "Цирль". Зустріч проти представника четвертої ліги країни завершилася з рахунком 5:0.

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