Нападник "Динамо" Віталій Буяльський відзначився шедевральним взяттям воріт в матчі 19-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі проти полтавської "Ворскли".

На 50-й хвилині 27-річний форвард збірної України намагався зробити гострий навіс у воротарський майданчик, але замість цього вийшов приголомшливий гол-парашут. М'яч опустився чітко за комір Рінику.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок "Динамо" - "Ворскла" завершився з рахунком 2: 1. Вирішальний гол бісіклетой на останніх секундах забив Вербич.

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