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23 лютого • оновлено в 11:07
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Футболіст "Динамо" забив фантастичний гол-парашут в УПЛ

1.4т
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Нападник "Динамо" Віталій Буяльський відзначився шедевральним взяттям воріт в матчі 19-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі проти полтавської "Ворскли".

На 50-й хвилині 27-річний форвард збірної України намагався зробити гострий навіс у воротарський майданчик, але замість цього вийшов приголомшливий гол-парашут. М'яч опустився чітко за комір Рінику.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися цим ударом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок "Динамо" - "Ворскла" завершився з рахунком 2: 1. Вирішальний гол бісіклетой на останніх секундах забив Вербич.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Віталій Буяльський
Теги
ФК Динамо Київ ФК Ворскла
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вы вообще идиоты??? Такой гол называют "дураччек"! Это случайность! Из-за его бездарности и кривизны ног мяч случайно так полетел. Он исполнял навес в штрафную. Исполнил, бездарь!
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