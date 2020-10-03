Футболіст "Динамо" забив російському воротареві з 25 метрів гол між ніг. Відео

Максим Іншаков Футбол 20:59, 3.10.2020 Оновлено: 20:59, 3.10.2020

Захисник київського "Динамо" Мохаммед Кадірi, який виступає в оренді за тульський "Арсенал", відзначився шедевральним ударом в матчі 10-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі.

24-річний ганець на 44-й хвилині гри проти "Тамбова" відкрив рахунок ударом з 25 метрів. 40-річний голкіпер суперника Сергій Рижиков пропустив м'яч між ніг.

У підсумку зустріч завершилася з рахунком 1:1.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні атакуючий півзахисник французького клубу "Лілль" Ейнджел Гомес, який виступає на правах оренди за футбольний клуб "Боавішта", відзначився неймовірним ударом в матчі 3-го туру чемпіонату Португалії.

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