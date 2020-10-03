Футболіст "Динамо" забив російському воротареві з 25 метрів гол між ніг. Відео

Захисник київського "Динамо" Мохаммед Кадірi, який виступає в оренді за тульський "Арсенал", відзначився шедевральним ударом в матчі 10-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі.

24-річний ганець на 44-й хвилині гри проти "Тамбова" відкрив рахунок ударом з 25 метрів. 40-річний голкіпер суперника Сергій Рижиков пропустив м'яч між ніг.

У підсумку зустріч завершилася з рахунком 1:1.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні атакуючий півзахисник французького клубу "Лілль" Ейнджел Гомес, який виступає на правах оренди за футбольний клуб "Боавішта", відзначився неймовірним ударом в матчі 3-го туру чемпіонату Португалії.