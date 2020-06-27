Футболіст київського "Динамо" Денис Янаков, який виступає на правах оренди за одеський "Чорноморець", відзначився неймовірним ударом в матчі першої ліги проти луцької "Волині".

На 74-й хвилині 21-річний уродженець Запоріжжя успішно підключився до флангової передачі і метрів з 13 завдав найпотужніший постріл коліном. М'яч по розкішній траєкторії влетів чітко в дев'ятку. Зустріч в результаті завершилася з рахунком 5:2 на користь одеситів.

У коментарях користувачі назвали цей гол фантастичним.

Футболіст "Динамо" з 13 метрів поклав фантастичний гол коліном в дев'ятку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український нападник "Колоса" з села Ковалівка (Васильківський район, Київська область) Юрій Соломка зробив гучну заявку на гол сезону у Першій лізі. 28-річний форвард відзначився шедевральним ударом в поєдинку проти київського "Оболонь-Бровара".