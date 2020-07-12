Футболіст "Динамо", який зіграв за сезон 37 хвилин, випустив свій роман

Максим Іншаков Футбол 15:59, 12.07.2020 Оновлено: 16:34, 12.07.2020

Іспанський нападник київського "Динамо" Фран Соль видав свій перший роман "Мадрид 2035".

Як повідомляє Marca, в романі йдеться про колишнього елітного спортсмена, з яким вiдбувається низка пригод, який отримує досвід від людей, з якими зустрічається, і місць, де буває. Дія роману відбувається в майбутньому.

Фран Соль зі своєю книгою
/ Marca

"У романі немає персонажа, який безпосередньо відображає мене, але головний герой ставить багато питань і відчуває чимало переживань, з якими я стикався в певні моменти життя. Я отримую хороші відгуки, тож можу об'єднати інші записи в ще одну історію", – цитує Tribuna.com Соля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2019 року Соль підписав з "Динамо" п'ятирічний контракт.

У березні 2019-го іспанський нападник отримав пошкодження і був змушений провести в лікарні 2 місяці.

За сезон 2019/2020 Фран зіграв в 13 матчах, сумарно провівши на полі 37 хвилин.

Раніше Соль перервав свою безгольову серію в матчах за "Динамо", яка містила 496 "сухих" хвилин.

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