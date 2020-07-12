Футболіст "Динамо", який зіграв за сезон 37 хвилин, випустив свій роман
Фран Соль написав книгу. ФК Динамо
Іспанський нападник київського "Динамо" Фран Соль видав свій перший роман "Мадрид 2035".
Як повідомляє Marca, в романі йдеться про колишнього елітного спортсмена, з яким вiдбувається ряд пригод, який отримує досвід від людей, з якими зустрічається, і місць, де буває. Дія роману відбувається в майбутньому.
Фран Соль зі своєю книгою / Marca
"У романі немає персонажа, який безпосередньо відображає мене, але головний герой ставить багато питань і відчуває багато переживань, з якими я стикався в певні моменти життя. Я отримую хороші відгуки, так що можу об'єднати інші записи в ще одну історію", – цитує Tribuna.com Соля.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2019 року Соль підписав з "Динамо" п'ятирічний контракт.
У березні 2019-го іспанський нападник отримав пошкодження і був змушений провести в лікарні 2 місяці.
За сезон 2019/2020 Фран зіграв в 13 матчах, сумарно провівши на полі 37 хвилин.
Раніше Соль перервав свою безгольову серію в матчах за "Динамо", яка включала 496 "сухих" хвилин.