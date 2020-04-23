Футболіст "Динамо" Тоні Шуньїч вразив визнанням про Леніна

Максим Богданов Футбол 19:40, 23.04.2020

Футболіст збірної Боснії та Герцеговини Тоні Шуньїч, який виступає за московське "Динамо", зізнався, що не знає, хто такий Володимир Ленін.

Тоні Шуньїч

"Чи знаю я, що 22 квітня день народження Володимира Леніна? Ось зараз дізнався. Чув це прізвище, але не знаю, хто це – Ленін. Може, це і погано", – наводить слова 31-річного захисника "Радянський спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній воротар збірної Росії В'ячеслав Малафєєв згадав матч в рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2006 проти команди Португалії, назвавши цей день найжалхивiшим в історії російського футболу.

Раніше всі страждання російського футболу показали в одній картинці. Після грудневого єврокубкового провалу в Росії почався новий виток футбольної кризи.

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