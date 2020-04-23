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23 квітня • оновлено в 21:13
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Футболіст "Динамо" Тоні Шуньїч вразив визнанням про Леніна

3.3т
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Футболіст збірної Боснії та Герцеговини Тоні Шуньїч, який виступає за московське "Динамо", зізнався, що не знає, хто такий Володимир Ленін.

Тоні Шуньїч

Тоні Шуньїч

"Чи знаю я, що 22 квітня день народження Володимира Леніна? Ось зараз дізнався. Чув це прізвище, але не знаю, хто це – Ленін. Може, це і погано", – наводить слова 31-річного захисника "Радянський спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній воротар збірної Росії В'ячеслав Малафєєв згадав матч в рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2006 проти команди Португалії, назвавши цей день найжалхивiшим в історії російського футболу.

Раніше всі страждання російського футболу показали в одній картинці. Після грудневого єврокубкового провалу в Росії почався новий виток футбольної кризи.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Володимир Ленін
Місце
Росія
Тег
Динамо Москва
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Не с-ц-и Шуньич - большая часть ка-ца-по-в тоже много раз слышали эту фамилию, но не знают, кто на самом деле этот Ленин.
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3
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Значить є майбутнє!!! (Не вистачало пам'ятати кожного терориста)
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1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Тот кто украину придумал
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3
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Мельничук Олександр, Какая история? Та в которой украине 140 000 лет?
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1
3
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Захаров Дмитрий, ІСТОРІЯ?Ні, не чули!
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1
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