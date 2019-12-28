Головна Новини
28 грудня • оновлено в 16:13
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Футболіст "Динамо", що попався на допінгу, "наїхав" на ФФУ

1.3т
Читати матеріал російською

Нападник київського "Динамо" Артем Бесєдін заявив, що відіграти відставання від донецького "Шахтаря" буде важко, особливо з огляду на "нинішню ситуацію з арбітрами та федерацією".

"Зрозуміло, що будемо боротися до кінця, але будемо відверті: відрив дуже великий. Я реаліст, і, думаю, всі розуміють, що відіграти його буде важко. А за нинішньої ситуації з арбітрами, федерацією і т.д. – ще важче", – заявив Бесєдін в інтерв'ю агентству Динамо Київ від Шурика.

Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

Football.ua

Новини
"Не бачу": Бесєдін, який попався на допінгу, висловився про конкурентів у "Динамо"

Тим не менш, нападник вважає, що його команда сама винна в тому, що відпустила "гірників" в турнірній таблиці.

"Звичайно, чемпіонство важливе, воно дозволяє напряму потрапити у груповий етап Ліги чемпіонів. Шкода, що відпустили "Шахтар" далеко вперед. Але ми самі в цьому винні", – додав гравець киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Бесєдін був відсторонений від футболу на 30 днів після того, як його допінг-проба дала позитивний результат.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Артем Бесєдін
Місце
Україна
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги