Футболіст "Динамо", що попався на допінгу, "наїхав" на ФФУ

Нападник київського "Динамо" Артем Бесєдін заявив, що відіграти відставання від донецького "Шахтаря" буде важко, особливо з огляду на "нинішню ситуацію з арбітрами та федерацією".

"Зрозуміло, що будемо боротися до кінця, але будемо відверті: відрив дуже великий. Я реаліст, і, думаю, всі розуміють, що відіграти його буде важко. А за нинішньої ситуації з арбітрами, федерацією і т.д. – ще важче", – заявив Бесєдін в інтерв'ю агентству Динамо Київ від Шурика.

Артем Бесєдін Football.ua

Тим не менш, нападник вважає, що його команда сама винна в тому, що відпустила "гірників" в турнірній таблиці.

"Звичайно, чемпіонство важливе, воно дозволяє напряму потрапити у груповий етап Ліги чемпіонів. Шкода, що відпустили "Шахтар" далеко вперед. Але ми самі в цьому винні", – додав гравець киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Бесєдін був відсторонений від футболу на 30 днів після того, як його допінг-проба дала позитивний результат.

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