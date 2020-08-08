Футболіст "Динамо" розповів, що Луческу вселяє гравцям на тренуванні

Півзахисник "Динамо" Георгій Цітаішвілі, який в п'ятницю провів другий тайм контрольного матчу з "Вересом" і відзначився гольовою передачею на Карлоса де Пену, розповів про роботу з Мірчею Луческу.

За словами футболіста, йому було важко перші пару днів, оскільки потрібно було зрозуміти самі вправи. Зараз же гравцям вже більш-менш ясно, що тренер хоче бачити.

"Та й помітно, що він бачить наш прогрес, то, як намагаємося і віддаємося на полi, і підтримує нас у всьому. Це відчувається не в відношенні до мене особисто, а щодо всієї команди. Луческу нам вселяє, що у нас все вийде, що ми сильні, що будемо переможцями. Це іноземний менталітет, закордонні тренери це вміють. Він ще й мотиватор: він нам такі слова говорить, що вже хочеться скоріше почати новий чемпіонат", – цитує Цітаішвілі пресслужба "біло-синіх".

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший офіційний матч біля керма київського "Динамо" Мірча Луческу проведе в п'ятницю, 21 серпня, в рамках Суперкубка України проти донецького "Шахтаря".