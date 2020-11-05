Футболіст "Динамо" розповів, на що пішов заради футболки Мессі

Уругвайський півзахисник "Динамо" Карлос де Пена подзвонив гравцеві "Барселони" Луїсу Суаресу, щоб отримати футболку Ліонеля Мессі після матчу з каталонцями в Лізі чемпіонів.

Легіонер столичної команди заздалегідь домовився з Луїсом, так як грав з його братом.

"Суарес дуже люб'язно відповів мені і сказав, що поговорить з Мессі. Після фінального свистка я підійшов до Лео. Він сказав мені, що проблем немає, що ми обміняємося в роздягальні. Він дав мені свою футболку, а я йому свою, але я не думаю, що ми будемо зберігати їх з однаковим трепiтом", – сказав зі сміхом де Пена в інтерв'ю cadenaser.com.

Відзначимо, що раніше головний тренер "Динамо" Мірча Луческу попросив Мессі подарувати йому футболку з автографом.

Як повідомляв OBOZREVATEL , гра 3-го туру Ліги чемпіонів "Барселона" – "Динамо" завершилася з рахунком 2:1. Гол на рахунку Циганкова.