Футболіст "Динамо" розповів, на що пішов заради футболки Мессі

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
2,1 т.
Карлос де Пена

Уругвайський півзахисник "Динамо" Карлос де Пена подзвонив гравцеві "Барселони" Луїсу Суаресу, щоб отримати футболку Ліонеля Мессі після матчу з каталонцями в Лізі чемпіонів.

Легіонер столичної команди заздалегідь домовився з Луїсом, так як грав з його братом.

"Суарес дуже люб'язно відповів мені і сказав, що поговорить з Мессі. Після фінального свистка я підійшов до Лео. Він сказав мені, що проблем немає, що ми обміняємося в роздягальні. Він дав мені свою футболку, а я йому свою, але я не думаю, що ми будемо зберігати їх з однаковим трепiтом", – сказав зі сміхом де Пена в інтерв'ю cadenaser.com.

Відзначимо, що раніше головний тренер "Динамо" Мірча Луческу попросив Мессі подарувати йому футболку з автографом.

Як повідомляв OBOZREVATEL , гра 3-го туру Ліги чемпіонів "Барселона" – "Динамо" завершилася з рахунком 2:1. Гол на рахунку Циганкова.

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