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Футболіст "Динамо" розповів, чого вимагав Луческу в матчі з "Шахтарем"

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
2,2 т.
Олександр Караваєв

Олександр Караваєв розкрив настанови тренера на Суперкубок. ФК "Динамо" Київ

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу вимагав від своїх підопічних більшого контролю м'яча у матчі за Суперкубок України з донецьким "Шахтарем".

Про це розповів захисник "біло-синіх" Олександр Караваєв, коментуючи перемогу команди з рахунком 3:1. При цьому він зазначив, що команда далеко не повністю виконала настанови тренера на гру.

"Хочеться, звичайно, більше контролю м'яча. А це у нас не дуже сьогодні виходило. Моментами ми намагалися це робити і вибігали в контратаки, перебудовувалися в обороні. Поступово ми приймаємо, вивчаємо і вбираємо всі вимоги Луческу, щоб це дійшло до автоматизму", – цитує Караваєва "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний футболіст київського "Динамо" Йожеф Сабо розкритикував Мірчу Луческу за тактику на матч з "Шахтарем" в Суперкубку.

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