Футболіст "Динамо" розповів, чого вимагав Луческу в матчі з "Шахтарем"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу вимагав від своїх підопічних більшого контролю м'яча у матчі за Суперкубок України з донецьким "Шахтарем".

Про це розповів захисник "біло-синіх" Олександр Караваєв, коментуючи перемогу команди з рахунком 3:1. При цьому він зазначив, що команда далеко не повністю виконала настанови тренера на гру.

"Хочеться, звичайно, більше контролю м'яча. А це у нас не дуже сьогодні виходило. Моментами ми намагалися це робити і вибігали в контратаки, перебудовувалися в обороні. Поступово ми приймаємо, вивчаємо і вбираємо всі вимоги Луческу, щоб це дійшло до автоматизму", – цитує Караваєва "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний футболіст київського "Динамо" Йожеф Сабо розкритикував Мірчу Луческу за тактику на матч з "Шахтарем" в Суперкубку.

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