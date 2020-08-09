Футболіст "Динамо" розкрив нововведення Луческу на тренуваннях

Півзахисник "Динамо" Георгій Цітаішвілі, який в п'ятницю провів другий тайм контрольного матчу з "Вересом" і відзначився гольовою передачею, розповів, які нововведення привніс в тренувальний процес Мірча Луческу.

За словами футболіста, зміни торкнулися всього – і тренувань, і нефутбольних аспектів.

"Наприклад, мені подобається, що всі вправи ми робимо з м'ячем, тому не відчувається, що пробігаємо багато кілометрів під час заняття, хоча насправді дистанція така ж, як і в матчі. Також імпонує, що Мірча Луческу не тільки думає про футбольне поле, а й про те, що за його межами. Після кожного тренування він завжди говорить про те, щоб ми не поспішали розходитися, а робили необхідні процедури і заходи по відновленню", – цитує хавбека пресслужба "біло-синіх".

Георгій зізнався, що зараз у команди графік чотири дні на базі, один – вдома.

"Він концентрує увагу на всьому, на кожнiй дрібницi: робимо тривалу розминку, щоб не отримати травму. Так що змінилося дуже багато чого", – підсумував Цітаішвілі.

Раніше Цітаішвілі розповів, що Луческу вселяє гравцям на тренуванні. Футболіст зізнався, йому було важко перші пару днів, оскільки потрібно було зрозуміти самі вправи.