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Футболіст "Динамо" розкрив нововведення Луческу на тренуваннях

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
1,4 т.
Георгій Цітаішвілі

Георгій Цітаішвілі розповів про тренування Динамо. ФК Динамо

Півзахисник "Динамо" Георгій Цітаішвілі, який в п'ятницю провів другий тайм контрольного матчу з "Вересом" і відзначився гольовою передачею, розповів, які нововведення привніс в тренувальний процес Мірча Луческу.

За словами футболіста, зміни торкнулися всього – і тренувань, і нефутбольних аспектів.

"Наприклад, мені подобається, що всі вправи ми робимо з м'ячем, тому не відчувається, що пробігаємо багато кілометрів під час заняття, хоча насправді дистанція така ж, як і в матчі. Також імпонує, що Мірча Луческу не тільки думає про футбольне поле, а й про те, що за його межами. Після кожного тренування він завжди говорить про те, щоб ми не поспішали розходитися, а робили необхідні процедури і заходи по відновленню", – цитує хавбека пресслужба "біло-синіх".

Георгій зізнався, що зараз у команди графік чотири дні на базі, один – вдома.

"Він концентрує увагу на всьому, на кожнiй дрібницi: робимо тривалу розминку, щоб не отримати травму. Так що змінилося дуже багато чого", – підсумував Цітаішвілі.

Раніше Цітаішвілі розповів, що Луческу вселяє гравцям на тренуванні. Футболіст зізнався, йому було важко перші пару днів, оскільки потрібно було зрозуміти самі вправи.

ФК Динамо КиївГеоргій ЦітаішвіліМірча Луческу
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