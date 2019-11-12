Футболіст "Динамо" поставив ультиматум київському клубу

Захисник "Динамо" Карлос Самбрано заявив, що якщо ситуація в клубі не зміниться і він не буде отримувати ігрової практики, то почне шукати інші варіанти продовження кар'єри.

Карлос Самбрано ФК Динамо

"Намагаюся знайти своє місце в "Динамо", але рік добігає кінця. Якщо я не буду грати за той час, що залишився, то віддам перевагу пошуку інших варіантiв. Я не хочу більше чекати. Щоб виступати за збірну Перу, мені потрібно більше практики", – наводить слова футболіста СпортАрена з посиланням на Golperu.pe.

Самбрано перейшов у столичний клуб на початку 2018 року, проте за весь цей час жодного разу не зіграв за першу команду "біло-синіх".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні Самбрано розкритикував принципи організації гри і роботи віцечемпіонів України.

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