Футболіст "Динамо" подорожчав у 20 разів

Михайло Морозов Футбол 17:00, 16.10.2020

Трансферна вартість 18-річного центрального захисника київського "Динамо" Іллі Забарного збільшилася в 20 разів.

Згідно з інформацією на авторитетному порталі Transfermarkt, ще 4 вересня 2020 року ціна на молодого українця становила 50 тисяч євро, а вже 16 жовтня вона збільшилася до 1 мільйона євро.

Як змінилася вартість Іллі Забарного з початку вересня 2020 року
Transfermarkt

Відзначимо, що через травми основних футболістів "Динамо" та коронавірусу в збірній України Забарний взяв участь у всіх ключових матчах обох команд. Він допоміг киянам вийти в групу Ліги чемпіонів, зігравши проти АЗ і "Гента" в кваліфікації до турніру, а потім провів усі 90 хвилин у зустрічах з Францією, Німеччиною та Іспанією за національну команду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, хто обігнав Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті" і став найдорожчим українським футболістом.

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