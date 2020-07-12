Футболіст 'Динамо' побився з одноклубником і виключений із заявки, - ЗМІ

Нападника київського "Динамо" Жерсона Родрігеса, який виступає за "Анкарагюджю" на правах оренди, виключили із заявки команди на матч 32-го туру чемпіонату Туреччини проти "Галатасарая".

Як повідомляє bein sports, 25-річний люксембуржец влаштував бійку з одноклубником Анте Кулушичем. Турецькі ЗМІ виклали знімок потерпілого.

потерпілий футболіст / yenicaggazetesi.com.tr

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня Родрігеса оштрафували за неспортивну поведінку в матчі турецької Суперліги проти "Трабзонспора".

Нагадаємо, що він був відправлений в оренду через систематичне порушення режиму в "Динамо".

Раніше Жерсон відмовився повертатися в київський клуб, поки головним тренером команди залишається Олексій Михайличенко.