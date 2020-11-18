Футболіст "Динамо" переніс операцію і не зіграє в 2020 році

Михайло Морозов Футбол 13:32, 18.11.2020

Захисник київського "Динамо" Олександр Тимчик переніс операцію на сухожиллі привідних м'язів в одній з клінік Барселони.

Як повідомляється на офіційному сайті столичного клубу, відновлення футболіста триватиме близько шести тижнів. Це означає, що в 2020 році він вже не зможе вийти на поле.

Тимчик є вихованцем киян. З січня 2018 року правий захисник виступав за луганську "Зорю" на правах оренди, а перед стартом нинішнього сезону повернувся в рідну команду. Після цього він взяв участь у трьох матчах "Динамо" (один в Суперкубку і два в українській Прем'єр-лізі). Востаннє Тимчик з'являвся на полі 11 вересня в поєдинку УПЛ проти "Десни" (0:0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що захисник киян Володимир Костевич, який ще не встиг дебютувати за клуб, пропустить близько шести місяців через травму.

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