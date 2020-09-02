Футболіст "Динамо" перейшов в "Шахтар" з Солігорська

Максим Іншаков Футбол 18:20, 2.09.2020 Оновлено: 18:21, 2.09.2020

25-річний білоруський півзахисник Микита Корзун, правами на якого володіло "Динамо", перейшов в "Шахтаряь" iз Солігорська на постійній основі, повідомляє пресслужба київського клубу.

Микита Корзун підписав контракт з київським "Динамо" в лютому 2016 року. Протягом 2,5 років в Києві провів у складі першої команди "біло-синіх" 30 матчів у всіх турнірах. Став чемпіоном України сезону 2015/16 і володарем Суперкубка України-2016.

З 2018 року виступав в оренді в рідному мінському "Динамо", клубах "Аль-Фатех" (Саудівська Аравія) і "Вілафранкенше" (Португалія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, два гравця київського "Динамо" продовжать кар'єру у футбольному клубі "Колос" з села Ковалівка, Васильківського району, Київської області.

Обидва футболісти будуть виступати на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону 2020/21.

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