Футболіст "Динамо" отримав серйозну травму і вилетів на пів року. Відео

Максим Іншаков Футбол 23:20, 5.09.2020

Захисник "Динамо" Микита Бурда отримав серйозну травму в товариському матчі проти "Колоса" (1:0). На 46-й хвилині 25-річний футболіст впав і не зміг самостійно покинути поле. Його винесли на руках одноклубники.

Після повернення до Києва і оперативного обстеження пошкодження головний лікар першої команди Андрій Шморгун повідомив клубному сайту невтішний діагноз: розрив ахіллового сухожилля.

Футболістові буде потрібно оперативне втручання. Попередній термін відновлення після такої травми становить шість місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні гравець переніс артроскопічну операцію в зв'язку з пошкодженням колінного суглоба.

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