Футболіст "Динамо" офіційно перейшов в російський клуб

Максим Іншаков Футбол 19:50, 16.09.2020 Оновлено: 20:22, 16.09.2020

Півзахисник "Динамо" Мохаммед Кадірi став гравцем тульського "Арсеналу", кольори якого він захищав в 2018-2019 роках, повідомляє пресслужба київського клубу.

Ганський футболіст зміг отримати робочу візу в Росії і до кінця сезону гратиме в Тулі на правах оренди.

За відомостями ЗМІ, росіяни заплатять за 24-річного Мохаммеда 2 мільйони євро.

"Арсенал" вирішив підписати футболіста цього літа, так як під керівництвом нового тренера Мірчі Луческу його перспективи в "Динамо" виглядали нульовими.

Відзначимо, що Кадірi перейшов в "Динамо" влітку 2019 року, зіграв 16 матчів, але не зумів відзначитися результативними діями. За російський клуб він провів 27 поєдинків, забив два голи і віддав чотири ассиста. Його контракт з киянами діє до літа 2023 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лівим захисником "Динамо" Віталієм Миколенком зацікавилися знамениті команди Італії та Англії.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Марина Порошенко очолила список ЄС на виборах до Київради

У 10 хасидів в Україні знайшли коронавірус, – мер Умані

Рада заборонила забирати житло за борги за іпотекою

Україна вперше в історії виграла Кубок Європейських чемпіонів із пляжного футболу

Сімферопольське водосховище повністю висохло. Свіжі фото екокатастрофи