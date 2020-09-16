Футболіст "Динамо" офіційно перейшов в російський клуб

Півзахисник "Динамо" Мохаммед Кадірi став гравцем тульського "Арсеналу", кольори якого він захищав в 2018-2019 роках, повідомляє пресслужба київського клубу.

Ганський футболіст зміг отримати робочу візу в Росії і до кінця сезону гратиме в Тулі на правах оренди.

За відомостями ЗМІ, росіяни заплатять за 24-річного Мохаммеда 2 мільйони євро.

"Арсенал" вирішив підписати футболіста цього літа, так як під керівництвом нового тренера Мірчі Луческу його перспективи в "Динамо" виглядали нульовими.

Відзначимо, що Кадірi перейшов в "Динамо" влітку 2019 року, зіграв 16 матчів, але не зумів відзначитися результативними діями. За російський клуб він провів 27 поєдинків, забив два голи і віддав чотири ассиста. Його контракт з киянами діє до літа 2023 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лівим захисником "Динамо" Віталієм Миколенком зацікавилися знамениті команди Італії та Англії.