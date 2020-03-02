Головна Новини
2 березня • оновлено в 14:26
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Футболіст "Динамо" обурився після вилучення від жінки-арбітра у матчі УПЛ

Читати матеріал російською

Півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський прокоментував своє вилучення в матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги з "Дніпром-1" (1:3), який обслуговувала рефері Катерина Монзуль.

"За що мене вилучили? Так я сам не знаю. Вона сама не може пояснити", – сказав Віталій Буяльський в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Віталій Буяльський

Віталій Буяльський

dynamo.kiev.ua

Нагадаємо, на 6-й хвилині матчу "Дніпро-1" – "Динамо" арбітр Катерина Монзуль після звернення до системи відеодопомоги арбітру (VAR) показала Буяльському пряму червону картку.

Поєдинок завершився перемогою команди "Дніпро-1" з рахунком 3:1. Хет-триком у складі господарів поля відзначився Владислав Супряга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий журналіст, заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов розкритикував суддівство у поєдинку "Дніпро-1" – "Динамо", додавши, що він виступає проти жінок у футболі.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Прем'єр-ліга України
Особи
Катерина Монзуль Віталій Буяльський
Місце
Україна Дніпро
Теги
ФК Динамо Київ ФК Дніпро
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
6
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
ну в протоколе то будет указан пункт правил который нарушен, но бабы-рефери в мужском футболе это полная КУЙНЯ! тут я согласен.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Челси
VS
Ливерпуль
Инд. тотал Ливерпуля больше 1.5
2.41 Сделать ставку
Вест Бромвич
VS
Ньюкасл
Проход Вест Бромвича
1.86 Сделать ставку
Рединг
VS
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед не проиграет и тотал меньше 2.5
2.30 Сделать ставку
Шальке
VS
Бавария
Победа Баварии с форой (-1.5)
1.96 Сделать ставку
Фамаликан
VS
Спортинг
Инд. тотал Спортинга больше 1.5
2.07 Сделать ставку
Трабзонспор
VS
Фенербахче
Инд. тотал Трабзонспора больше 1.5
2.04 Сделать ставку
Ольга Данилович
VS
Вероника Сепеде
Победа Ольги Данилович с форой в -0,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Наталья Вихлянцева
VS
Ангелина Калинина
Победа Ангелины Калининой с форой в +1,5 гейма
1.91 Сделать ставку
Коко Вандевеге
VS
Ван Синь-Ю
Победа Синь-Ю Ван с форой в +3,5 гейма
1.81 Сделать ставку
Хейли Баптист
VS
Кэти Бултер
Победа Кэти Бултер с форой в +0,5 гейма
1.91 Сделать ставку