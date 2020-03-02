Півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський прокоментував своє вилучення в матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги з "Дніпром-1" (1:3), який обслуговувала рефері Катерина Монзуль.

"За що мене вилучили? Так я сам не знаю. Вона сама не може пояснити", – сказав Віталій Буяльський в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Віталій Буяльський dynamo.kiev.ua

Нагадаємо, на 6-й хвилині матчу "Дніпро-1" – "Динамо" арбітр Катерина Монзуль після звернення до системи відеодопомоги арбітру (VAR) показала Буяльському пряму червону картку.

Поєдинок завершився перемогою команди "Дніпро-1" з рахунком 3:1. Хет-триком у складі господарів поля відзначився Владислав Супряга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий журналіст, заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов розкритикував суддівство у поєдинку "Дніпро-1" – "Динамо", додавши, що він виступає проти жінок у футболі.

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