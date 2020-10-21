Футболіст "Динамо" назвав причину поразки в матчі з "Ювентусом"

Захисник "Динамо" Олександр Караваєв заявив, що результат матчу з "Ювентусом" в першому турі Ліги чемпіонів вирішила висока індивідуальна майстерність гравців італійської команди.

Як повідомляє офіційний сайт київського клубу, український футболіст відзначив, що "Динамо" чітко виконувало план на поєдинок, не даючи суперникам створювати велику кількість небезпечних моментів. Він також зізнався, що швидкий гол на початку другого тайму багато в чому поламав гру киян.

"Думаю, результат матчу вирішив індивідуальний рівень гравців. Ми здорово зіграли в перебудовах, тактиці, оборонних діях, пресингу, і не дали суперникові створити багато моментів. Перед грою тренер нам розповідав, за рахунок чого ми можемо обіграти суперників. У першому таймі ми все виконували. А виходячи на другий тайм, були впевнені, що можемо взяти очки. Але швидкий гол все змінив і поламав", – поділився своєю думкою Караваєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше свою точку зору про поразку в поєдинку з "Ювентусом" висловили голкіпер "Динамо" Георгій Бущан і головний тренер команди Мірча Луческу.