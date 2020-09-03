Футболіст "Динамо" назвав образливою реакцію фанатів на прихід Луческу

Негативна реакція фанатів київського "Динамо" на прихід в команду Мірчі Луческу образлива для футболістів.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Отдушивдушу" розповів гравець "біло-синіх" Георгій Цітаішвілі. За його словами, футболісти вважають корисним для себе і клубу таке рішення керівництво.

"Прикро. Тому що ми заради них граємо. Хочемо, щоб забивалися трибуни і вони нас підтримували. Буває, коли ти програєш або щось не виходить, завдяки їхній підтримці ти починаєш краще грати. Прикро, але у кожного є право думати по-своєму. Але ми як футболісти розуміємо, що ця угода вигідна для нас і "Динамо". Завжди були "динамівські серця", а зараз дуже досвідчена людина, яка багато дасть "Динамо", – сказав Цітаішвілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ультрас київського "Динамо" прорвалися на стадіон під час першого офіційного матчу команди під керівництвом Мірчі Луческу і вигукували негативні кричалки на адресу тренера.