Футболіст "Динамо" роздав в Києві маски, куплені за свій рахунок

Форвард "Динамо" U-19 Євген Рязанцев роздав в Києві захисні маски, куплені за свій рахунок.

@ yevheniiriazantsev

"Закупив 300 масок і разом із друзями роздав їх на Севастопольській площі у Києві. Давали людям літнього віку, в лікарню відвезли. На жаль, не всі мають можливість купити маски. Якщо я можу допомогти людям чим-небудь, то роблю це. Якщо буде можливість, то упродовж декількох днів закупимо ще масок і відвеземо до дитячого будинку. Як реагували люди на вулиці? Були здивовані. А декілька 13-річних хлопців навіть упізнали мене", - цитує спортсмена FootballHub.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" допомогло Київській міській клінічній лікарні та закупило дороге устаткування, вкрай необхідне для боротьби з коронавірусів в Україні.

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