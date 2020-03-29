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29 березня • оновлено в 18:59
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Футболіст "Динамо" Євген Рязанцев роздав в Києві захисні маски, куплені за свій рахунок

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Форвард "Динамо" U-19 Євген Рязанцев роздав в Києві захисні маски, куплені за свій рахунок.

Футболіст "Динамо" роздав в Києві маски, куплені за свій рахунок

@ yevheniiriazantsev

"Закупив 300 масок і разом із друзями роздав їх на Севастопольській площі у Києві. Давали людям літнього віку, в лікарню відвезли. На жаль, не всі мають можливість купити маски. Якщо я можу допомогти людям чим-небудь, то роблю це. Якщо буде можливість, то упродовж декількох днів закупимо ще масок і відвеземо до дитячого будинку. Як реагували люди на вулиці? Були здивовані. А декілька 13-річних хлопців навіть упізнали мене", - цитує спортсмена FootballHub.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" допомогло Київській міській клінічній лікарні та закупило дороге устаткування, вкрай необхідне для боротьби з коронавірусів в Україні.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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