Футболіст "Десни" забив "Динамо" неймовірний переможний гол на останніх секундах

Максим Богданов Футбол 21:54, 28.06.2020

Захисник чернігівської "Десни" Андрій Гітченко відзначився неймовірним ударом в матчі 28-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі проти "Динамо".

35-річний киянин забив на 2-й доданій хвилині, вирвавши перемогу для свого клубу.

Вийшовши на заміну Леван Арвеладзе точно подав з кутового і Гітченко по фантастичній траєкторії відправив м'яч чітко в ворота Бущана.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок "Десна" - "Динамо" пройшов в Чернігові і сенсаційно завершився з рахунком 3:2.

Напередодні донецький "Шахтар" вже в статусі діючого чемпіона країни зіграв внічию з луганською "Зорею". По закінченню матчу відбулася урочиста церемонія нагородження, після якої Луїш Каштру дав прес-конференцію, згадавши "Динамо".

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