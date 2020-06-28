Футболіст "Десни" забив "Динамо" неймовірний переможний гол на останніх секундах

Динамо на останніх секундах пропустило гол від Десни. Кадр з трансляції

Захисник чернігівської "Десни" Андрій Гітченко відзначився неймовірним ударом в матчі 28-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі проти "Динамо".

35-річний киянин забив на 2-й доданій хвилині, вирвавши перемогу для свого клубу.

Вийшовши на заміну Леван Арвеладзе точно подав з кутового і Гітченко по фантастичній траєкторії відправив м'яч чітко в ворота Бущана.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок "Десна" - "Динамо" пройшов в Чернігові і сенсаційно завершився з рахунком 3:2.

Напередодні донецький "Шахтар" вже в статусі діючого чемпіона країни зіграв внічию з луганською "Зорею". По закінченню матчу відбулася урочиста церемонія нагородження, після якої Луїш Каштру дав прес-конференцію, згадавши "Динамо".