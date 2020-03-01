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1 березня • оновлено в 18:28
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Футболіст "Дандолку" Джордан Флорес забив неймовірний гол з розвороту

4.2т
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Півзахисник ірландського футбольного клубу "Дандолк" Джордан Флорес відзначився фантастичним ударом в гостьовому матчі четвертого туру національної першості проти "Шемроку".

Після подачі кутового у середині першого тайму 24-річний уродженець Вігана настільки ефектно приклався з розвороту по м'ячу, що ледь не порвав сітку воріт. Шкіряна сфера немов з гармати влетіла точно в дальній кут.

Забитий м'яч гравця "Дандолку" вже оцінили в ФІФА, запропонувавши номінувати його на премію імені Ференца Пушкаша, яка вручається за кращий гол року.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Ірландія
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