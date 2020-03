Півзахисник ірландського футбольного клубу "Дандолк" Джордан Флорес відзначився фантастичним ударом в гостьовому матчі четвертого туру національної першості проти "Шемроку".

Після подачі кутового у середині першого тайму 24-річний уродженець Вігана настільки ефектно приклався з розвороту по м'ячу, що ледь не порвав сітку воріт. Шкіряна сфера немов з гармати влетіла точно в дальній кут.

Забитий м'яч гравця "Дандолку" вже оцінили в ФІФА, запропонувавши номінувати його на премію імені Ференца Пушкаша, яка вручається за кращий гол року.

