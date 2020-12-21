Футболіст "Боруссії" М плюнув в обличчя супернику в матчі чемпіонату Німеччини

Нападника "Боруссії" з Менхенгладбаха Маркуса Тюрама вилучили з поля за плювок в обличчя футболісту "Хоффенхайма" Штефану Пошу в матчі чемпіонату Німеччини.

Інцидент стався на 77-й хвилині зустрічі за рахунку 1:1 після того, як гравці вступили в словесну перепалку за підсумками одного з епізодів. Головний суддя спочатку не помітив того, що сталося, але після підказки помічника і перегляду VAR (відеоасистента арбітра) він показав Тюраму червону картку.

У час, що залишився, "Хоффенхайму" вдалося вирвати перемогу з рахунком 2:1 і піднятися на 12-те місце в таблиці з 15 очками після 13 матчів. "Боруссія" М йде 8-ю з 18 балами.

Тюрам, якому загрожує тривала дискваліфікація за плювок, відразу перепросив за свою поведінку, написавши, що так вийшло випадково.

"Сьогодні відбулася абсолютно нехарактерна для мене ситуація, яка не повинна повторитися. Я неправильно відреагував на дії суперника, в результаті чого сталося щось випадкове. Я прошу вибачення у Поша, у моїх одноклубників і суперників, у моєї сім'ї та у всіх тих, хто став свідком цього епізоду. Я прийму будь-яке покарання за свій вчинок", – написав нападник у себе в Twitter.

Маркус Тюрам перепросив за свою поведінку Twitter Маркуса Тюрама

Клуб вже оштрафував гравця на суму, еквівалентну його місячній зарплаті.

Відзначимо, що Маркус є сином легендарного футболіста Ліліана Тюрама, який є чемпіоном світу і Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше французького форварда "Боруссії" М не пускали на матч Ліги чемпіонів без паспорта.