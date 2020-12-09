Футболіст "Боруссії" Д встановив історичний рекорд ЛЧ в матчі з "Зенітом"

Нападник "Боруссії" Дортмунд Юссуфа Мукоко став наймолодшим гравцем, який прийняв участь у матчі Ліги чемпіонів.

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, він з'явився на полі в поєдинку проти "Зеніта" у віці 16 років і 18 днів. Він міг встановити цей рекорд раніше, але в двох попередніх іграх "Боруссії" Д в турнірі нападник залишився на лавці запасних.

Мукоко вийшов на заміну на 58-й хвилині, але результативними діями не відзначився. Незважаючи на це, він допоміг своїй команді переломити хід зустрічі та здобути вольову перемогу з рахунком 2:1.

21 листопада Юссуфа став наймолодшим футболістом, який взяв участь у матчі німецької Бундесліги, коли вийшов в поєдинку проти "Герти" в 16 років і 1 дня.

Мукоко вже у 10-річному віці успішно виступав за дитячу команду "Санкт-Паулі" до 13 років, завдяки чому в 2016-му перейшов у "Боруссію" Д. В юнацьку команду (до 17-ти) він потрапив у 13 років, а ще через рік нападник вже грав за 19-річних.

Тепер п'ятірка наймолодших футболістів в історії Ліги чемпіонів має такий вигляд:

1. Юссуфа Мукоко ("Боруссія" Д, сезон 2020/21) – 16 років і 18 днів;

2. Селестін Бабаяро ("Андерлехт", сезон 1994/95) – 16 років і 87 днів;

3. Раян Шеркі ("Ліон", сезон 2019/20) – 16 років і 102 дні;

4. Ален Халілович ("Динамо" Загреб, сезон 2012/13) – 16 років і 128 днів;

5. Юрі Тілеманс ("Андерлехт", сезон 2013/14) – 16 років і 148 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Реала" Вінісіус Жуніор встановив рекорд Ліги чемпіонів у матчі з "Шахтарем".