Футболіст "Бетіса" Іглесіас на знак протесту проти расизму і гомофобії пофарбував нігті

Максим Богданов Футбол 23:31, 4.06.2020 Оновлено: 00:00, 5.06.2020

Нападаючий іспанського "Бетіса" Борха Іглесіас вирішив висловити протест проти расизму і гомофобії, пофарбувавши нігті в чорний колір.

"Це мій спосіб підвищити обізнаність і боротися з расизмом, але, думаю, він також добре працює і проти гомофобії. Також я повинен визнати, що вони мені подобаються", – зазначив 27-річний футболіст.

У клубі підтримали форварда.

"Сьогодні і завжди ми кажемо "ні" расизму і гомофобії. І взагалі будь-якого виду ненависті. Боротьба з цим злом може бути виражена різними способами. Важливо зробити її видимою", – відзначається в Twitter.

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