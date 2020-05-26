Футболіст "Баварії" Йозуа Кімміх забив геніальний гол "черпаком"

Максим Богданов Футбол 23:49, 26.05.2020 Оновлено: 00:23, 27.05.2020

Захисник "Баварії" Йозуа Кімміх відзначився неймовірним ударом у гостьовому матчі 28-го туру чемпіонату Німеччини проти дортмундської "Боруссії".

На 42-й хвилині 25-річний футболіст збірної Німеччини організував для себе комбінацію: прийняв незручний пас, в дотик віддав партнеру, відкрився перед штрафним і отримавши м'яч назад, "черпачком" перекинув голкіпера Романа Бюркі.

(На відео з 1:19)

Цей гол приніс перемогу "Баварії", що дозволило мюнхенській команді відірватися від "Боруссії", що йде другою, на сім очок, практично гарантувавши собі чемпіонство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому тур німецької першості півзахисник "Аугсбурга" Едуард Левен, який має російське і німецьке громадянство, відзначився фантастичним ударом зі штрафного.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

ЗСУ завдали розгромного удару по "Л/ДНР": багато поранених

Росія може спробувати прорвати водну блокаду Криму: чому для Путіна настав "час X"

"Досить годувати звіра!" У США анонсували нові санкції проти "Північного потоку-2"

Кагарлык – это сигнал того, что процесс пошел

У Порошенка розповіли про силовий штурм ДБР під Музеєм Гончара: так починалася Росія у Криму!