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Футболіст АПЛ навідріз відмовився грати в Росії

2.4т Читати матеріал російською

Півзахисник англійського "Евертона" конголезець Яннік Боласі відкинув пропозицію московського ЦСКА, незважаючи на те що клуби погодили оренду футболіста.

Яннік Боласі

Яннік Боласі

Армійці були готові взяти в оренду Боласi з опцією викупу прав на гравця за шість мільйонів євро. Однак москвичі не зуміли домовитися з самим гравцем. 30-річний африканець навідріз відмовився виступати в Росії, повідомляє Goal.com.

Відзначається, що на Боласi претендують французький "Ренн", турецький "Бешикташ" і шотландський "Селтік". Контракт конголезця з "Евертоном" закінчується в 2021 році. Портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість в 11 мільйонів євро.

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Тема
Трансфери
Теги
ЦСКА Москва Евертон
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