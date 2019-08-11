Футболіст АПЛ навідріз відмовився грати в Росії

Півзахисник англійського "Евертона" конголезець Яннік Боласі відкинув пропозицію московського ЦСКА, незважаючи на те що клуби погодили оренду футболіста.

Яннік Боласі

Армійці були готові взяти в оренду Боласi з опцією викупу прав на гравця за шість мільйонів євро. Однак москвичі не зуміли домовитися з самим гравцем. 30-річний африканець навідріз відмовився виступати в Росії, повідомляє Goal.com.

Відзначається, що на Боласi претендують французький "Ренн", турецький "Бешикташ" і шотландський "Селтік". Контракт конголезця з "Евертоном" закінчується в 2021 році. Портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість в 11 мільйонів євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України Іван Ордець, який перейшов 19 червня в московське "Динамо", в 5-й раз поспіль не зміг взяти участь в матчі чемпіонату Росії.

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