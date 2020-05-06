Футболіст Андрій Воронін помріяв про посаду в Москві

Максим Богданов Футбол 20:54, 6.05.2020 Оновлено: 23:28, 6.05.2020

Колишній футболіст збірної України Андрій Воронін розповів, що хотів би попрацювати в московському "Динамо".

"Були розмови, щоб я був помічником у Дмитра Хохлова (екстренер московського "Динамо" – прим.). На жаль, я не зміг із різних причин приїхати. Ми з керівництвом у гарних відносинах. Сподіваюся, що в недалекому майбутньому опинюся на якій-небудь посаді в московському "Динамо", – сказав Воронін в ефірі Youtube каналу Dynamo Moscow FC.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку року в Росії фінальний поєдинок турніру "Кубок легенд", в якому в складі Міжнародної команди зірок футболу грав ексфорвард збірної України Андрій Воронін, закінчився скандалом.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

В Україні зростає загроза реваншу! Влада кидає виклик

Україна стала "полігоном" для олігархів: що накоїв Фукс і чому мовчить Зеленський

ЗМІ дізналися, ким Зеленський призначить Саакашвілі

Чиновники подали до суду на вдову героя АТО – відбирають гроші на "дитячу" квартиру

Київським медикам за боротьбу з COVID-19 заплатили 100 грн премії. Фотофакт