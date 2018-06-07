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Футбол по місцях ув'язнення: в Європарламенті створили промовисту карту Росії. Фотофакт

1.8тЧитати новину російською

В Європарламенті до Чемпіонату світу з футболу створили інтерактивну карту Росії з місцями утримання політичних в'язнів.

Карта, розміщена на сайті "зелених", має кнопку, якою можна перемикати між положеннями "чесна гра" і "порушення правил". У першому випадку можна побачити, де будуть проходити футбольні матчі, а в другому - місця перебування політв'язнів.

Також на сайті опубліковано список з понад 100 осіб, засуджених за політичними статтями.

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Тема
ЧС-2018
Місце
Росія
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