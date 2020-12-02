Французький гранд перемогою перервав найдовшу серію поразок в історії ЛЧ

Французький "Марсель" здобув мінімальну перемогу над "Олімпіакосом" (2:1) і перервав найдовшу серію поразок в історії Ліги чемпіонів, яка налічувала 13 матчів.

Греки виграли перший тайм завдяки голу після удару з-за меж штрафного майданчика у ближній верхній кут, але в другій половині поєдинку господарям вдалося не тільки зрівняти рахунок, а й вийти вперед. Обидва м'ячі були забиті з пенальті.

Остання перемога французів у Лізі чемпіонів до матчу з "Олімпіакосом" була зафіксована в лютому 2012 року в поєдинку проти "Інтера" (1:0). До "Марселя" цей антирекорд належав бельгійському "Андерехту", який у 2003-2005 роках програв 12 разів поспіль.

Французи наздогнали греків за очками, але все одно залишилися на останньому місці в групі перед заключним туром, оскільки гірше проявили себе в особистих зустрічах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Реал" встановив особистий антирекорд Ліги чемпіонів, поступившись "Шахтареві" з рахунком 0:2.