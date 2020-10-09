Французький футболіст, який грав в Україні, прийняв громадянство РФ

Французький опорний півзахисник "Монпельє" Дам'єн Ле Таллек, який раніше виступав за ужгородську "Говерлу" отримав російське громадянство.

Про це футболіст розповів на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши знімок з паспортом РФ у руках.

"Довгоочікувана для мене подія! Гордий і щасливий стати громадянином Великої країни", – підписав фотографію Ле Таллек.

Дам'єн Ле Таллек з паспортом РФ Instagram Дамьена Ле Таллек

У 2012-2014 роках він провів 44 матчі за "Говерлу", відзначившись за цей час 7 голами і 7 результативними передачами. Після початку війни на території України та затримок по виплаті зарплати в ужгородському клубі футболіст перебрався в Росію, де в 2014-2015 роках виступав за "Мордовію".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній український арбітр Анатолій Жабченко, який прийняв громадянство РФ, потрапив у гучний скандал в чемпіонаті Росії.