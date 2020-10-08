Франція – Україна: відеоогляд історичного матчу

Збірна України з футболу зазнала найрозгромнiшої поразки у своїй історії. На паризькому стадіоні "Стад де Франс" підопічні Андрія Шевченка з рахунком 1:7 поступилися команді Франції.

Початок розгрому поклав Камавінга, вже на 9-й хвилині ефектним "парашутом" засмутивши Бущана. До перерви у ворота динамівця влетіло ще три м'ячі.

У другому таймі Віктор Циганков зміг забити гол престижу, проте українська команда пропустила ще 3 голи.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам відеоогляд.

Франція – Україна 7:1 (4:0, 3:1)

Голи: 1:0 – 9 Камавінга, 2:0 – 24 Жиру, 3:0 – 34 Жиру, 4:0 – 39, автогол Миколенко, 4:1 – 53 Циганков, 5:1 – 65 Толіссо, 6:1 – 82 Мбаппе, 7:1 – 89 Грізманн.

Франція – Манданда (Меньян, 46), Дінь, Павар, Упамекано (Варан, 46), Лангле, Толіссо, Нзонзі, Камавінга (Погба, 60), Ауар (Грізманн, 59), Жиру (Бен-Йеддер, 73), Марсьяль (Мбаппе, 46).

Україна – Бущан, Миколенко (Чеберко, 46), Конопля, Забарний, Шапаренко, Малиновський (Циганков, 46), Зубков (Безус, 71), Харатін, Ярмоленко (Яремчук, 62), Макаренко (Шепелєв, 62), Михайличенко (Соболь , 46).

Попередження: Малиновський (43), Харатін (51), Конопля (61).

Нагадаємо, що перед матчем позитивні тести на COVID-19 здали Тарас Степаненко та голкіпери Андрій П'ятов, Андрій Лунін і Юрій Паньків.