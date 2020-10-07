Пропустивши 7 голів, збірна України зазнала найбільшої поразки в історії

Збірна України з футболу вперше у своїй історії пропустила сім м'ячів, програвши в гостьовому товариському матчі проти національної команди Франції. Зустріч на "Стад де Франс" завершилася з рахунком 7:1.

Україна вийшла на поле в Парижі ослабленим складом. Крім "коронавірусних" голкіперів (Паньківа, Пятова, Луніна) і Степаненка, "жовто-сині" через травми позбулися півзахисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка, гравців "Шахтаря" Сергія Кривцова, Сергія Болбата і Євгена Коноплянки, а також двох представників "Динамо" – Владислава Супряги й Віталія Буяльського.

Старт зустрічі почався з атак господарів. Молоді українські захисники помітно нервували й кілька разів у паніці вибили м'яч просто за бокову.

5-хвилинний масовий штурм завершився шикарним ударом Камавінгі через себе – 1:0. Едуард став другим наймолодшим автором гола в історії збірної Франції (17 років і 11 місяців).

Україна ніяк не могла налагодити контроль м'яча, демонструючи нервозність у грі. Натомість французька команда легко розіграла свою атаку, і лише реакція Бущана врятувала команду від другого гола.

Суперник активно діяв високо в захисті, не даючи нам змоги вийти на чужу половину поля.

Українці погано рухалися по полю, що вдало використовували французи. На 24-й хвилині Олів'є Жиру скористався посереднім захистом від Миколенка і ефектним обвідним ударом зробив рахунок 2:0.

Було видно, що Франція в плані психології повністю володіла ситуацією. Чемпіони світу грали на втіху собі і, не напружуючись, до перерви закотили українцям ще два м'ячі.

На старті другої половини Андрій Ярмоленко втік у швидку атаку і мав відкривати рахунок, але не влучив по воротах. Це через кілька хвилин зробив Віктор Циганков, вдало скориставшись розслабленістю опонентів.

Динамівець, вийшовши на поле на 46-й хвилині, на 53-й чудовим дальнім ударом забив гол престижу – 1:4.

Французьку команду це тільки розлютило. Скориставшись дірами в нашій обороні, Толіссо легко забив 5-й м'яч.

Кілліан Мбаппе і Антуан Грізман зробив рахунок ганебним.

Франція – Україна 7:1 (4:0, 3:1)

Голи: 1:0 – 9 Камавінга, 2:0 – 24 Жиру, 3:0 – 34 Жиру, 4:0 – 39, автогол Миколенко, 4:1 – 53 Циганков, 5:1 – 65 Толіссо, 6:1 – 82 Мбаппе, 7:1 – 89 Грізманн.

Франція – Манданда (Меньян, 46), Дінь, Павар, Упамекано (Варан, 46), Лангле, Толіссо, Нзонзі, Камавінга (Погба, 60), Ауар (Грізманн, 59), Жиру (Бен-Йеддер, 73), Марсьяль (Мбаппе, 46).

Україна – Бущан, Миколенко (Чеберко, 46), Конопля, Забарний, Шапаренко, Малиновський (Циганков, 46), Зубков (Безус, 71), Харатін, Ярмоленко (Яремчук, 62), Макаренко (Шепелєв, 62), Михайличенко (Соболь , 46).

Попередження: Малиновський (43), Харатін (51), Конопля (61).

Нагадаємо, що з французами наша команда зустрічалася в плей-оф ЧС-2014. У першому домашньому матчі підопічні Михайла Фоменка перемогли з рахунком 2:0, а в матчі-відповіді їх було розгромлено 0:3.