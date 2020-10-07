Франція – Україна: дивитися онлайн товариського матчу

Збірна України з футболу в середу, 7 жовтня, повинна провести товариський матч з командою Франції.

"Жовто-сині" зіткнулися з серйозними кадровими труднощами, втративши 14 футболістів. Коронавірусом захворіли воротарі Андрій Пятов, Андрій Лунін, Юрій Паньків та хавбек Тарас Степаненко.

Травмовані захисники Сергій Болбат і Сергій Кривцов, півзахисники Олександр Зінченко, Євген Коноплянка, Віталій Буяльський, а також форвард Владислав Супряга. Крім того, на самоізоляції через COVID-19 у "Шахтарі" знаходяться захисник Микола Матвієнко, півзахисники Віктор Коваленко і Марлос, і нападник Жуніор Мораес.

Зустріч України і Франції має відбутися на легендарному стадіоні "Стад де Франс" у Парижі. OBOZREVATEL планує онлайн-трансляцію матчу Франція – Україна. Початок – о 22:10 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ ФРАНЦІЯ – УКРАЇНА

Побачити матч команди Андрія Шевченка з діючими чемпіонами світу можна буде на загальнонаціональному каналі "Україна".

Також трансляцію з Парижа з аналітичною студією запланував "Футбол 1". Поєдинок також покажуть в Росії на "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА ФРАНЦІЯ – УКРАЇНА

Явним фаворитом гри вважається збірна Франції. Ставки на її перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,22.

Нічия оцінюється котируванням 6,25. А показники на успіх гостей досягають рівня 14,00.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати спаринг буде бригада арбітрів з Латвії, яку очолює Андріс Трейманіс.

Йому допомагатимуть лайнсмени Харальдсен Гудерманіс і Алексейс Спас'єніковс. Роль четвертого рефері виконає Александрс Голубєвс.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Дідьє Дешам, головний тренер збірної Франції:

– Той факт, що випадки COVID-19 є в української команді, не викликає особливих проблем. Ми повинні змиритися жити з цим. Сподіваюся, нічого неприємного не буде. COVID займає забагато місця в нашому житті, занадто багато. Немає такої речі, як нульовий ризик, і я не думаю, що в листопаді все буде по-іншому. З Україною буде не та команда, яка зіграє в неділю з Португалією.

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:

– До цієї ситуації з COVID-19, яка сталася за день до виїзду, ряд провідних футболістів отримали травми. І ми в останній момент дізналися, що два гравці "Шахтаря" були "позитивними". Решта гравців "Шахтаря" були відправлені на карантин на чотири дні. Вранці вони здали тест – всі негативні. Довелося довизивати футболістів. Ми спробували викликати голкіперів. Ситуація дуже важка, але є регламент. Ми довіряємо повністю позиції французької влади і медичним протоколам.

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ

Команди провели одна з одною шість матчів. Французи були сильнішими у чотирьох, а українці виграли один. Загальна різниця м'ячів – 13:5 на користь "галльських півнів".

Остання зустріч відбулася в плей-офф кваліфікації до ЧС-2014. Тоді після перемоги 2:0 на своєму полі "жовто-сині" в Парижі були розгромлені 3:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві було прийняли рішення щодо проведення матчів збірної України у Лізі націй з Німеччиною (10 жовтня) та Іспанією (13 жовтня) з глядачами.