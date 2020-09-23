Франков поставив під сумнів рішення УЄФА щодо українських і російських команд

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков засумнівався в необхідності розводити українські та російські клуби в єврокубках, поки на трибунах немає уболівальників.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання глядачів під час стріму на своєму YouTube-каналі. Журналіст вважає, що такі матчі можна проводити на нейтральних полях.

"Чому зараз, коли на трибунах немає уболівальників, потрібно розводити в єврокубках українські та російські клуби? У чому глибокий сенс? Якби умовне "Динамо" Київ зіграло з умовним "Краснодаром", то між ними б почалася війна? Не вірю. Нейтральне поле – і вперед. Не потрібно українським клубам їхати в Росію, а російським – в Україну. Але чому б їм не грати один з одним?" – запитав Франков.

Нагадаємо, що з липня 2014 року УЄФА не дозволяє українським і російським командам грати між собою в єврокубкових поєдинках через політичну ситуацію між країнами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський журналіст Олексій Андронов заявив, що українцеві Руслану Малиновському піти з "Аталанти" через перехід росіянина Олексія Міранчука.