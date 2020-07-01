Франков – уболівальникам "Динамо": ви хочете бути, як "Карпати"?

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков звернувся до вболівальників київського "Динамо", які закликають президента команди Ігоря Суркіса залишити свій пост.

"Коли я чую черговий крик на тему "Суркіс, йди. До чого ти довів київське "Динамо". Набрид", я знову й знову звертаюся до вболівальників: "Ви хочете бути, як "Карпати"? Або ви хочете бути, як "Металіст" або "Дніпро"?" – запитав Франков у глядачів на своєму YouTube-каналі.

Він додав, що вся критика на адресу президента "Динамо" є звичайним базіканням, і заявив, що обговорення деяких речей не має ніякого сенсу та є лише марною тратою нервів.

"Всі ці заклики й обурення – це балаканина ні про що. Так, гра була жахливою два матчі поспіль. Що далі? Що з цього приводу повинен зробити Ігор Суркіс? Він буде слухати не тих людей, які прийдуть до нього просто так, із порадою. Так питання головного тренера не вирішується. Зауважте, я кажу не про правильність, а про сенс і безглуздість обговорення цих речей", – підсумував Франков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Суркіс назвав умови звільнення головного тренера "Динамо" Олексія Михайличенка.