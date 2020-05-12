Франков назвав "вирішальну помилку" в "Динамо"

Максим Богданов Футбол 23:51, 12.05.2020 Оновлено: 01:23, 13.05.2020

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков розповів про своє ставлення до колишнього головного тренера "Динамо" Олександра Хацкевича.

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"Хацкевич не дотримав слова, і команда вилетіла з Ліги чемпіонів, тому з ним довелося розлучитися. Я вважаю, що вирішальною помилкою було продовження контракту з Хацкевичем. Це моя особиста думка. А через це все далі і потягнулося... зім'ятий серпень, прихід Михайличенка "на ходу" і так далі", – заявив Франков в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир", текст якого наводить "Динамоманія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко розкрив плани команди після відновлення тренувань.

Раніше "Динамо" вирішило незвичайним способом звернути увагу на проблему підпалів сухої трави, розмістивши колажі з нібито випаленими газонами трьох найвідоміших стадіонів України.

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