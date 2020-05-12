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13 травня • оновлено в 00:44
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Франков назвав "вирішальну помилку" в "Динамо"

1.5т
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Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков розповів про своє ставлення до колишнього головного тренера "Динамо" Олександра Хацкевича.

"Динамо" Київ

"Динамо" Київ

ФК Динамо

"Хацкевич не дотримав слова, і команда вилетіла з Ліги чемпіонів, тому з ним довелося розлучитися. Я вважаю, що вирішальною помилкою було продовження контракту з Хацкевичем. Це моя особиста думка. А через це все далі і потягнулося... зім'ятий серпень, прихід Михайличенка "на ходу" і так далі", – заявив Франков в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир", текст якого наводить "Динамоманія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко розкрив плани команди після відновлення тренувань.

Раніше "Динамо" вирішило незвичайним способом звернути увагу на проблему підпалів сухої трави, розмістивши колажі з нібито випаленими газонами трьох найвідоміших стадіонів України.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Артем Франков
Місце
Україна
Тег
ФК Динамо Київ
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