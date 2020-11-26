Фото тіла Марадони у відкритій труні виклали в мережу

Максим Іншаков Футбол 18:56, 26.11.2020 Оновлено: 20:23, 26.11.2020

Працівник аргентинського похоронного бюро, який готував тіло легендарного Дієго Марадони до поховання, виклав у мережу знімок із відкритим гробом.

У кадрі чоловік дивиться в камеру, демонструючи піднятий угору великий палець, правою рукою торкаючись чола колишнього футболіста.

Працівник похоронного бюро позує з труною Марадони
TN

Зображення стало вірусним у соціальних мережах і спричинило скандал серед уболівальників.

Власник похоронного бюро підтвердив, що співробітника було звільнено, і попросив вибачення в родини Марадони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марадона помер у своєму будинку в Буенос-Айресі у віці 60 років увечері 25 листопада.

Син легенди футболу дізнався про смерть батька, потрапивши в реанімацію. Адвокат Дієго заявив про "злочинний ідіотизм" через смерть клієнта. Пізніше в мережі згадали, як Марадона зіграв на "вбитому" полі заради хворої дитини.

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